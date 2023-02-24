2023/02/24 | 20:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير النقل، رزاق محيبس السعداوي، الجمعة، عن تثبيت الوجبة الأخيرة من موظفي العقود في الشركة العامة لإدارة النقل الخاص، على الملاك الدائم.

وقال بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، ان "آخر وجبة من موظفي شركة النقل الخاص، البالغ عددهم 36 منتسباً تم تثبيتهم".

وأضاف البيان، ان "جهودا كبيرة بذلتها الملاكاتُ الادارية والمالية في الشركة العامة لادارة النقل الخاص من أجل إنجاز معاملات تثبيت موظفي العقود، استناداً الى قرار مجلس الوزراء وموافقة وزارة المالية".

وأكد البيان، أن وزير النقل "يولي ملف العقود اهمية كبيرة، من أجل ضمان حقوقهم المشروعة، وفقا للسياقات القانونية والإدارية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بتثبيت الوجبة الأخيرة.. النقل تغلق ملف متعاقدي النقل الخاص) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بتثبيت الوجبة الأخيرة.. النقل تغلق ملف متعاقدي النقل الخاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).