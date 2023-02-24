بتهمة الاعتداء الجنسي والعنف.. القضاء الفرنسي يحكم بالسجن 6 سنوات على المغني المغربي سعد لمجرد

2023/02/24 | 21:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة جنايات العاصمة الفرنسية، باريس، بسجن المغني المغربي، سعد لمجرد 6 سنوات، بعد إدانته باغتصاب وضرب شابة، في غرفة في فندق في باريس، في أكتوبر 2016.

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