التعادل الإيجابي يحسم مواجهة نوروز والطلبة في ممتاز الكرة

2023/02/24 | 21:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة نوروز والطلبة في الدوري الممتاز لكرة القدم.وتواجه الفريقان على ملعب فرانسو حريري لحساب مباريات الأسبوع الثامن عشر من المسابقة.وحمل هدف الأنيق توقيع اللاعب مرتضى علي في الدقيقة (4)، فيما عدل نوروز النتيجة عن طريق️ روان ريبيرو في الدقيقة (23).وبهذا التعادل وصل رصيد الطلبة […]

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