2023/02/24 | 21:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: غرد مستشار رئيس الوزراء محمد السوداني: ان القرارات التي اصدرها اليوم...

ظهرت المقالة الركابي مستشار السوداني: قرارات دعم المتقاعد تضمن له الكرامة وتجعله يسهم ببناء الدولة أولاً على المسلة.

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