2023/02/24 | 21:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: يتهم الخبير الإيراني في شؤون القوقاز إلهام علييف رئيس أذربيجان بتحويل...

ظهرت المقالة صحافة إيرانية تتهم باكو وأربيل بتنفيذ أجندة إسرائيلية أولاً على المسلة.

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