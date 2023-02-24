2023/02/24 | 21:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير ليجاندر،اليوم الجمعة، في رسالة مصورة نشرت على “تويتر” أن بلادها “فتحت الطريق” لتزويد أوكرانيا بالدبابات الثقيلة وتعتزم زيادة المساعدة العسكرية المقدمة إلى كييف.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرنسا توسع مساعداتها العسكرية لأوكرانيا المركز الخبري الوطني.

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