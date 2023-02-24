2023/02/24 | 21:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الجمعة، أهمية إنجاح مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي واستثماره لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بين البرلمانات المشاركة.وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المندلاوي يشدد بأهمية إنجاح مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي المركز الخبري الوطني.

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