مصدر امني يكشف تفاصيل الهجوم الارهابي في المقدادية

2023/02/24 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بتمكن القوات الأمنية من صد تعرض لداعش في قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "عناصر من تنظيم داعش الإرهابي هاجموا نقطة مرابطة أمنية قرب قرية اللهيب في قاطع شمال قضاء المقدادية ٤٥ كم شمال شرق بعقوبة من خلال اسلحة القنص في محاولة لتعطيل كاميرا حرارية".

وأضاف أن القوات الأمنية في الفوج الثاني لواء 62 تمكنت من التصدي له بدون اي إصابات".

من جانبها أعلنت هيئة الحشد الشعبي، ان قوة من الفوج الثاني في اللواء 62 بالحشد الشعبي، تصدت لتعرض داعشي إرهابي شمال قضاء المقدادية.

وقالت في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "مجموعة من فلول داعش الإرهابي، هاجمت نقطة أمنية تابعة للفوج الثاني في منطقة الهيب شمال قضاء المقدادية، قبل ان تتصدى لهم القوة".

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