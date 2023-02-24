40 رحلة شهريًا.. الملاحة الجوية بين العراق وسوريا تعود لسابق عهدها

2023/02/24 | 21:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

عادت حركةُ الملاحةُ الجويةُ بين دمشق وبغداد، الى سابقِ عهدِها، والتي من الممكن ان تلقي بظلالها على البلدين بتطور العلاقات الاقتصادية والسياحية، بحسبما يرى مسؤولون سوريون.

وقال مدير عام الطيران المدني في سوريا باسم منصور في تصريح تابعته (بغداد اليوم) "نحن في اتفاق جوي مع العراق بواقع 40 رحلة لكل فريق شهريا"، مشيرا إلى أن "تطور الحركة الجوية بين سوريا والعراق هو تطور للعلاقات الاقتصادية والسياحية بين البلدين".

وأضاف ان "العراق أرسل قرابة 14 طائرة محملة بمساعدات إلى الشعب السوري لإغاثته بعد الزلازل التي ضربت بعض المدن السورية"، مشيدا "بحلمة الدعم الذي قدمه العراق للشعب السوري".

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