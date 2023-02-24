2023/02/24 | 21:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: N02osTjDW5I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنان عبد علي كعيد بصمة إبداع ملؤها النجاح في المسرح | ميسوبوتاميا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفنان عبد علي كعيد بصمة إبداع ملؤها النجاح في المسرح | ميسوبوتاميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).