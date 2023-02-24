2023/02/24 | 21:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mPiCJV52vJc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حمزة مصطفى: مخرجات المؤتمر ملزمة للبرلمانات العربية ومعضدة لحكومات الدول المشاركة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حمزة مصطفى: مخرجات المؤتمر ملزمة للبرلمانات العربية ومعضدة لحكومات الدول المشاركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).