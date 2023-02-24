برلمانية تحذر من عدم تشريع قانون النفط والغاز: يتسبب بمشاكل كبيرة

2023/02/24 | 22:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكدت النائب عن كتلة الصادقون و عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، زينب الموسوي، الجمعة، على أهمية تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي، محذرة من ان عدم إقراره يتسبب بمشاكل كبيرة.

و قالت الموسوي، في حديث صحفي، إن “مشروع قانون النفط والغاز مهم، وسيحلحل الكثير من القضايا.



ونحن في لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية نؤكد على تشريع القانون كون عدم إقراره قد يتسبب بمشاكل كبيرة خصوصاً بما يتعلّق بالموازنة المالية”.

و فيما يتعلّق بموعد إقرار المشروع وتحويله الى قانون سائر، اوضحت الموسوي، ان “إقرار القانون مرتبط بالسياسة أكثر من اختصاصه النفطي، مبينة ان الوضع السياسي في الدورة البرلمانية الخامسة الحالية مهيأ جدا لإقرار قانون النفط والغاز والمتوقع تمريره بعد إقرار الموازنة المالية العامة لسنة 2023”.

وأردفت: “ستنحل قضية مشروع قانون النفط والغاز في الأيام المقبلة، ليصبح قانوناً رسمياً بين إقليم كوردستان وبغداد”.

كما بينت الموسوي ان ما يعرقل سير عملية الإقرار هو “مشكلة سياسية وليست إدارية، بين أربيل وبغداد، وان الاتفاقات السياسية الموجودة بين الطرفين ستحلحل هذه القضية في الأيام المقبلة”، مبينة انه “لا توجد نقاط خلافية بين أربيل وبغداد حول مشروع القانون، هناك اختلافات بسيطة ستحلّ، العراق واحد ونفطه لجميع الشعب”.

و اضافت الموسوي ، إن “النظام الموجود ومشروع القانون سيكون بموافقة مجلس النواب، ليوجه بعد ذلك الى الحكومة المركزية، ومن ثم يتم وضع الاتفاقات السياسية جميعها على طاولة واحدة، ان كان من الأخوة الكورد أو السنة أو من البصرة، جميعهم سيجلسون على طاولة واحدة لحلحلة المشاكل واقرار قانون النفط والغاز لمصلحة جميع طوائف الشعب العراقي”.

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