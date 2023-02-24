الجيل الجديد يكشف عيوب قانون الانتخابات

2023/02/24 | 22:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن القيادي في حراك الجيل الجديد صلاح داود، الخميس، رفض قانون انتخابات مجالس المحافظات الجديد بصيغته الحالية.

وقال داود في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “قانون الانتخابات بصيغته الحالية يخدم الأحزاب الكبيرة فقط”.

وأضاف أن “العراق خطى خطوات مهمة في الانتخابات السابقة ساهمت بصعود نواب مستقلين وكتل صغيرة، وسانت ليغو الحالي هو ضربة للديمقراطية وعودة للوراء”.

أنهى مجلس النواب، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

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