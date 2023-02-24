أمريكا تفرض عقوبات على بنك روسي.. والإمارات تدرس

2023/02/24 | 22:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المصرف المركزي الإماراتي أنه يدرس الخيارات المتاحة بشأن الوضع الجديد لفرع بنك MTS الروسي في أبوظبي، بعدما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة على أفراد وكيانات روسية من بينها بنك MTS​​​​​​​، الجمعة.

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