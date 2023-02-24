البنك المركزي: نقل الدينار والدولار مسموح به لكل الاشخاص داخل العراق

2023/02/24 | 22:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدر محافظ البنك المركزي العراق علي محسن العلاق، 5 توجيهات جديدة لاستقرار سعر الصرف.وذكر بيان للبنك المركزي العراقي تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان “محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل، […]

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