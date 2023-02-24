2023/02/24 | 22:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: p6_q7lYk9W0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. معلومات وحقائق عن الابنية يعرفنا عليها احمد الصالح من دهوك) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. معلومات وحقائق عن الابنية يعرفنا عليها احمد الصالح من دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).