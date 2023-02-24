دبلوماسي مصري: منذ غزو العراق بدأت نزاعات مستمرة وتحولات ضخمة في العالم

2023/02/24 | 22:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

اكد الدبلوماسي المصري مساعد وزير الخارجية السابق، محمد بدر الدين زايد، اليوم الجمعة، ان تحولات دولية ضخمة تسيطر على العالم منذ غزو العراق عام 2003.

وقال بدر الدين زايد، في حديث متلفز تابعته (بغداد اليوم)، انه "منذ غزو العراق في 2003 وهناك تحولات دولية ضخمة تسيطر على العالم والصراعات مازالت مستمرة في جميع المناطق، وبدأ تصاعد أطراف تبحث عن أدوات وأوراق للسيطرة والنفوذ، وزاد الأمر سوء تعرض بعض الدول للظروف الاقتصادية الصعبة"، مبيناً ان "منصات التواصل الاجتماعي أصبحت حربًا تواجه الدول من خلال المعلومات الخاطئة والأكاذيب التي تنشرها وتؤثر بها على مستخدميها، حتى أنها أصبحت أقوى من بعض الدول".

الدبلوماسي المخضرم اضاف، أن "إدارة فيسبوك ألغت موادًا متعلقة بالقضية الفلسطينية، كما حجبت كل ما يكشف السلوك العدواني للاحتلال الإسرائيلي، وكان حظر حساب (ترامب)على تويتر مؤشرًا خطيرًا، موجها رسالة بأنه لابد من إدارة دولية، ورقابة يشارك فيها العالم، والشركات التي تستحوذ على منصات التواصل الاجتماعي أعطت لنفسها الحق في إدارة العالم".

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري السابق، أنه "يجب مواجهة، التطرف والتكفير والشائعات والأكاذيب والأفكار السلبية عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال تعميق الوعي وتطوير التعليم والتنشئة"، لافتاً الى أنه "يجب التوقف عن توظيف الدين في السياسة لأنه مسؤول عن أغلب الكوارث في تاريخ البشرية، وإذا اردنا للمجتمعات للتقدم فعلينا أن نستخدم خطابًا سياسيًا للرد على الخطابات المتشددة في منصات التواصل".

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