زلزال تركيا.. ظهور مفاجئ لحفرة عملاقة يثير الحيرة في قونيا

2023/02/24 | 22:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد سكان منطقة الرشادية في قونيا حفرة عملاقة تشكلت فجأة، ما أثار لديهم مخاوف من ارتباطها بسلسلة الزلزال التي تضرب ولايات تركية عديدة.

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