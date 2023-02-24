2023/02/24 | 23:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: تُظهر الصور، قيام الحكومة المحلية في البصرة بازالة جدار العشوائيات الذي...

ظهرت المقالة حكومة البصرة تزيل جدار العشوائيات الذي كلف نحو خمسمائة مليار دينار أولاً على المسلة.

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