2023/02/24 | 23:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 24 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: نفى المتحدث باسم البرنامج النووي المدني الإيراني بهروز كمالوندي عبر التلفزيون...

ظهرت المقالة إيران: مزاعم تخصيبها اليورانيوم بنسبة 84% … مؤامرة أولاً على المسلة.

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