2023/02/24 | 23:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الأمين العام لاتحاد البرلمانات العربية فائز الشوابكة، اليوم الجمعة، جاهزية العراق لافتتاح مؤتمر اتحاد البرلمان العربي بدورته 34 غداً، فيما أعرب عن تفاؤله بمخرجات المؤتمر المنعقد في بغداد.

وقال الشوابكة للوكالة الرسمية إن” يوم غد السبت سيكون الافتتاح الرسمي لمؤتمر 34 لاتحاد البرلمانات العربية”، مبينا، أن” جميع الاستعدادات من الجانب العراقي جاهزة”.وأضاف، أنه” سيختتم وصول جميع رؤساء البرلمانات العربية اليوم، معربا عن تفاؤله بمخرجات المؤتمر، متوقعاً أن تكون مميزة وفوق مستوى الطموح”.وتابع، أن” أعضاء اللجنة التنفيذية لديهم رغبة في تطوير عمل الاتحاد وتفعيله والتركيز على القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية”.

التالي

منذ 60 دقيقة

الحلبوسي: أهلاً وسهلاً بالأشقاء في بغداد العروبة والسلام

منذ ساعة واحدة

برلمانية تحذر من عدم تشريع قانون النفط والغاز: يتسبب بمشاكل كبيرة

منذ ساعة واحدة

الجيل الجديد يكشف عيوب قانون الانتخابات

منذ ساعتين

لجنة برلمانية: مجلس الوزراء العراقي يحدد تسعيرة النفط في الموازنة خلال جلسته المقبلة

منذ ساعتين

الديمقراطي الكردستاني يكشف عن الالية المتفق عليها لارسال اموال الاقليم من بغداد

منذ 3 ساعات

الحيدري يوضح أسباب رفض نظام الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات

منذ 3 ساعات

الباوي: اميركا لن تتمكن من جر العراق الى التنافس العالمي بمجال الغاز

منذ 4 ساعات

الحلبوسي يستقبل رئيس مجلس شورى سلطنة عمان

منذ 4 ساعات

السوداني يوجه بإطلاق حزمة من الإجراءات لدعم شريحة المتقاعدين

منذ 4 ساعات

الحلبوسي يرسل وفدًا من حزب تقدم لمواساة عوائل مجزرة ديالى..



ويؤكد عدم المساومة على دمائهم

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشوابكة: متفائلون بمخرجات مؤتمر اتحاد البرلمان العربي في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشوابكة: متفائلون بمخرجات مؤتمر اتحاد البرلمان العربي في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).