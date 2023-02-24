2023/02/24 | 23:04 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC)، عن بدء مشروع يسمى “نظام الهجرة من أجل مستقبل كندا”.مع التركيز على التعاون، سيعمل هذا البرنامج على الاستفادة من الرأي العام والأفكار التي تجمع، لمساعدة كندا على إنشاء نظام هجرة قوي وسهل وقابل للتغيير.لإنشاء نظام هجرة مثالي، تعتقد كندا أن الرأي العام سيكون حاسما في ذلك، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إليك تفاصيل المشروع الجديد: “نظام الهجرة من أجل مستقبل كندا” شبكة القيقب الدولية.

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