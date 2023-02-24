القبض على موظف حكومي بتهمة النصب والاحتيال في بغداد

2023/02/24 | 23:51 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بالقاء القبض على موظف في دائرة بلدية المنصور وفق مذكرة قبض بتهمة النصب والاحتيال وسط بغداد.

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