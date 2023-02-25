2023/02/25 | 00:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Qz0z9t-JBJo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجف.. العتبة العباسية تقيم ملتقى تخصصياً لتوثيق الإبادة الجماعية ضد البارزانيين والكورد) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النجف.. العتبة العباسية تقيم ملتقى تخصصياً لتوثيق الإبادة الجماعية ضد البارزانيين والكورد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).