2023/02/25 | 00:00 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EQF74Ym_3zE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عين على الأسبــوع | مجزرة " الجيايلة" الرابعة من نوعها في ديالى | تقديم : عبد الرحمن النجار) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عين على الأسبــوع | مجزرة " الجيايلة" الرابعة من نوعها في ديالى | تقديم : عبد الرحمن النجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).