2023/02/25 | 00:00 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني: عبدالكريم قاسم حكم4 سنوات وأنجز مئات المشاريع #ستوديو_التاسعة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 9uQoX0IR_8k
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أنور الحمداني: عبدالكريم قاسم حكم4 سنوات وأنجز مئات المشاريع #ستوديو_التاسعة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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