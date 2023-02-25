روسيا تطلق مركبة فضائية بديلة لإعادة 3 رواد من محطة الفضاء الدولية بعد تسرب سائل التبريد في مركبتهم

2023/02/25 | 00:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت روسيا مركبة فضاء "سويوز إم إس-23"، التي ستحل محل مركبة تعرضت لتسرب سائل التبريد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مما ترك رائدي فضاء روسيين ورائد فضاء من "ناسا" عالقين بدون وسيلة للعودة للوطن.

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