2023/02/25 | 00:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، إطلاق حزمة من الإجراءات دعما لشريحة المتقاعدين.وذكر بيان لوزارة العمل تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أنه “استنادا الى البرنامج الحكومي، الني اعلن عنها رئيس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العمل يُطلق حزمة إجراءات لدعم شريحة المتقاعدين المركز الخبري الوطني.

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