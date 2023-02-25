ايران تكشف عن تطوير صاروخ كروز: الأسطول الأمريكي بات في مرمانا

2023/02/25 | 00:54 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زاده، الجمعة، عن تطوير إيران "صاروخ كروز جديد يصل مداه 1650 كيلومترا".

وقال زاده في تصريح للتلفزيون الايراني "أننا بتنا قادرين على استهداف السفن الأمريكية على بعد 2000 كيلومتر".

وأضاف "الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ والبحرين الأحمر والمتوسط في مرمى صواريخنا" على حد قوله.

وأشار زاده الى ان "الطائرات الايرانية المسيرة (غزة) قادرة على حمل 9 قنابل والتحليق لمسافات طويلة".

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