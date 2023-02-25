البنتاغون: أدلة على توجه الصين لمد روسيا بسلاح فتاك

2023/02/25 | 00:54 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون)، ان لديها "أدلة على اتجاه الصين لمدّ روسيا بسلاح فتاك".

وقالت البنتاغون في بيان ان "دخول الصين إلى صراع أوكرانيا ودعمها لبوتين سيزيد من سفك الدماء وإطالة أمد الحرب".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن، مساء الجمعة، أنه يعتزم عقد اجتماع مع نظيره الصيني شي جين بينغ، الشريك الوثيق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد تقديم بكين مقترحات لتسوية النزاع.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي "أنوي لقاء شي جين بينغ.



سيكون ذلك مهماً للأمن العالمي.



الصين تحترم وحدة الأراضي ويجب أن تفعل كل شيء لضمان مغادرة روسيا أراضي أوكرانيا".

وأعرب عن أمله ألا تزود الصين روسيا بالأسلحة، الأمر الذي قالت الولايات المتحدة إن بكين تدرسه رغم نفي الأخيرة بشدة.

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