2023/02/25 | 01:00 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JpNvTJM4zEw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القيادي في تحالف الأنبار الموحد د. محمد الدحام: ذوو الضحايا يعانون من أجل الحصول على حقوق الشهداء) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القيادي في تحالف الأنبار الموحد د. محمد الدحام: ذوو الضحايا يعانون من أجل الحصول على حقوق الشهداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).