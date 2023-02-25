2023/02/25 | 01:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الإمارات، الجمعة، عن إدراج 3 أفراد وكيانا ضمن "القائمة المحلية المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات تعلن إدراج 3 أفراد وكيانا ضمن "قائمة الإرهاب") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات تعلن إدراج 3 أفراد وكيانا ضمن "قائمة الإرهاب") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).