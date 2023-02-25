رايدر للحرة: مساعداتنا الجديدة توفر لأوكرانيا قدرات إضافية

2023/02/25 | 01:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضمن حزمة المساعدات الأمنية الأميركية الجديدة لأوكرانيا الاستمرار في مواجهة العدوان الروسي والهجمات الصاروخية التي تشنها القوات الروسية، وفق ما كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية.

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