2023/02/25 | 01:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب سالم العنبكي ، الجمعة، الى احياء مشاريع نصب الكاميرات المركزية في المحافظات.

وقال العنبكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” العديد من المحافظات ومنها ديالى عانت في الاونة الاخيرة من مسلسل تكرار الاغتيالات التي استهدفت نخب ما ادى الى خلق تؤتر وحالة قلق لدى الراي العام”.

واضاف،ان” هناك تطور كبير في منظومات المراقبة والرصد وحتى التعقب عن طريق ملامح الوجه يمكن تبينها في المشهد الامني العراقي في ظل التحديات الراهنة من اجل اعطاء خيوط اولية تسهم في اعتقال من يحاول خلط الاوراق “.

واشار الى ان”نصب كاميرات مركزية بدقة عالية ستكون عاملا في مواجهة غربان الشر التي تحاول خلط الاوراق واثارة حالة من التؤتر في المحافظات ومنها ديالى كما انها تسهم في قطع الطريق على من يريد استهداف النخب الطبية وغيرها من الشرائح الاخرى”.

وشهدت ديالى ومحافظات اخرى تكرار لمسلسل الاغتيالات في الاشهر الماضية ما ادى الى اثارة قلق الراي العام”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يدعو لاحياء مشروع” الكاميرات” لمواجهة غربان الشر) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يدعو لاحياء مشروع” الكاميرات” لمواجهة غربان الشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).