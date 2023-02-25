خبير اقتصادي: خفض الدولار مرهون بفتح الاعتمادات المستندية ودعمها من قبل الدولة

2023/02/25 | 01:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي،اليوم الجمعة، ان خفض سعر الصرف في السوق الموازي يرتبط بمجموعة عوامل، لافتا الى أهمية فتح اعتمادات مستندية ودعمها من قبل الدولة خصوصا للشركات الرصينة لضمان وصول سلعتها للمستهلك بسعر مناسب.

وقال قصي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “انخفاض سعر الصرف بالسوق الموازي يعتمد على مدى استجابة البنك المركزي لشروط الخزانة الأميركية في عمليات التحويل المالي، حيث ان البنك المركزي يحاول حث التجار والمصارف لزيادة قدرتهم على فتح الاعتمادات المستندية وتخفيض تكاليف فتح الاعتمادات”.

وأضاف ان “هناك حاجة لدعم الاعتمادات المستندية بمبالغ كي تكون هناك اعتمادات باتجاه أوروبا والهند ودول الخليج والأردن ومصر، بحيث يتم بيع الدولار وفق هذه الاعتمادات بسعر تفضيلي للدول الصديقة للبنك الفيدرالي، وبالتالي توسيع نافذة بيع العملة”.

وبين ان “معدل نافذة بيع العملة يقترب من 25 بالمئة من إيرادات العراق وهذا المبلغ غير كافي، حيث ان الحصة السوقية للسلع ذات الجودة المنخفضة سترتفع مبيعاتها في العراق خلال الفترة الحالية خصوصا ان المستهلكين لن يتمكنوا من شراء الماركات العالمية في ظل تغيير الأسعار، ولكن مع دعم الاعتمادات المستندية للشركات الرصينة فأن المستهلك سيتمكن من الحصول على السلعة الجيدة من تلك الشركات”.

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