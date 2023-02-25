زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب وسط تركيا

2023/02/25 | 01:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر ولاية قونية وسط تركيا، اليوم الجمعة، سجّل مركزه في منطقة أراغلي على عمق 7 كم تحت سطح الأرض.وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، في بيان لها، إن الزلزال وقع الساعة 17.01 (14.01 غرينتش).وأوضحت “آفاد” أن الزلزال وقع في منطقة أراغلي التابعة لقونية، في الوقت […]

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