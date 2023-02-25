2023/02/25 | 01:30 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: أعلن قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زاده،...

ظهرت المقالة البنتاغون قلق من تزويد الصين لروسيا بسلاح فتاك..



وايران تعلن مديات صواريخ تطال الاساطيل الامريكية أولاً على المسلة.

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