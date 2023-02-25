حزمة عقوبات أوربية عاشرة تلاحق روسيا

2023/02/25 | 01:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة السويدية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن التكتل وافق على حزمة عقوبات جديدة على روسيا الجمعة في الذكرى السنوية الأولى لغزو أوكرانيا.

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