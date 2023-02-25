التيار‭ ‬الصدري‭ ‬يخرج‭ ‬عن‭ ‬اعتزاله بإعلان‭ ‬رفض‭ ‬الدائرة‭ ‬الواحدة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات

2023/02/25 | 03:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شمخاني‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭ ‬لتوقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬أمنية‭ ‬ بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ في‭ ‬اول‭ ‬فعل‭ ‬سياسي‭ ‬معلن‭ ‬منذ‭ ‬تعليق‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬العمل‭ ‬السياسي‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬بالعراق،‭ ‬جاء‭ ‬اعلان‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬حاكم‭ ‬الزاملي،‭ ‬اعتراضه‭ ‬على‭ ‬تعديل‭ ‬قانون‭ ‬الانتخابات‭ ‬الذي‭ ‬يسعى‭ ‬الإطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬لتمريره‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬العراقي‭.‬ونشر‭ ‬الزاملي‭ ‬عبر‭ […]

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