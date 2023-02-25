2023/02/25 | 03:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شمخاني الى بغداد لتوقيع اتفاقية أمنية بغداد -عبدالحسين غزال في اول فعل سياسي معلن منذ تعليق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر العمل السياسي والمشاركة في العملية السياسية بالعراق، جاء اعلان القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، اعتراضه على تعديل قانون الانتخابات الذي يسعى الإطار التنسيقي لتمريره في مجلس النواب العراقي.
ونشر الزاملي عبر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التيار الصدري يخرج عن اعتزاله بإعلان رفض الدائرة الواحدة في الانتخابات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ونشر الزاملي عبر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التيار الصدري يخرج عن اعتزاله بإعلان رفض الدائرة الواحدة في الانتخابات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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