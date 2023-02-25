قيد‭ ‬إلكتروني‭..‬ مشكلة‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬الخارج

2023/02/25 | 03:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ وصلتني‭ ‬رسائل‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬عراقيين‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬قالوا‭ ‬ان‭ ‬مشكلتهم‭ ‬ليست‭ ‬شخصية،‭ ‬وانما‭ ‬عامة‭ ‬تخص‭ ‬مئات‭ ‬الالوف‭ ‬من‭ ‬العراقيين‭ ‬المقيمين‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬وربما‭ ‬الملايين‭.‬والمشكلة‭ ‬في‭ ‬تعليمات‭ ‬حكومية‭ ‬ملزمة‭ ‬بشأن‭ ‬اصدار‭ ‬صورة‭ ‬قيد‭ ‬الكتروني‭ ‬لكل‭ ‬مواطن‭ ‬لديه‭ ‬معاملة‭ ‬تلزمه‭ ‬بالحضور‭ ‬شخصياً‭ ‬الى‭ ‬دائرة‭ ‬الأحوال‭ ‬المدنية‭ ‬الخاصة‭ ‬بسجله‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬محافظته‭ ‬من‭ […]

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