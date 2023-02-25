2023/02/25 | 03:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام وصلتني رسائل كثيرة من عراقيين في الخارج قالوا ان مشكلتهم ليست شخصية، وانما عامة تخص مئات الالوف من العراقيين المقيمين في الخارج، وربما الملايين.
والمشكلة في تعليمات حكومية ملزمة بشأن اصدار صورة قيد الكتروني لكل مواطن لديه معاملة تلزمه بالحضور شخصياً الى دائرة الأحوال المدنية الخاصة بسجله المدني في محافظته من […]
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والمشكلة في تعليمات حكومية ملزمة بشأن اصدار صورة قيد الكتروني لكل مواطن لديه معاملة تلزمه بالحضور شخصياً الى دائرة الأحوال المدنية الخاصة بسجله المدني في محافظته من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيد إلكتروني.. مشكلة العراقيين في الخارج) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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