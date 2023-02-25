المبادرة‭ ‬الصينية‭ ‬تتفاعل‭..‬ بوتين‭ ‬يمتدحها‭ ‬وزيلينسكي‭ ‬يعتزم‭ ‬مناقشتها‭ ‬مع‭  ‬شي‭ ‬جينبينغ

2023/02/25 | 03:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العقوبات‭ ‬تستهدف‭ ‬وسطاء‭ ‬أوربيين‭ ‬وماكرون‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬اردوغان‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬روسيا واشنطن‭- ‬موسكو‭ -‬انقرة‭ ‬–‭ ‬لاهاي‭ – ‬الزمان‭ ‬ أعلن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للحلف‭ ‬الأطلسي‭ ‬ينس‭ ‬ستولتنبرغ‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬‮«‬ستنتصر‭ ‬بالتأكيد‮»‬‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬مع‭ ‬موسكو‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬‮«‬عام‭ ‬قاتم‭ ‬من‭ ‬اليأس‭ ‬والدمار‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لهذا‭ ‬البلد‭ ‬قبل‭ ‬سنة‭ ‬بالتمام‭.‬ وقال‭ ‬ستولتنبرغ‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ […]

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