2023/02/25 | 03:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العقوبات تستهدف وسطاء أوربيين وماكرون يطلب من اردوغان الضغط على روسيا واشنطن- موسكو -انقرة – لاهاي – الزمان أعلن الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ الجمعة أن أوكرانيا «ستنتصر بالتأكيد» في النزاع مع موسكو بالرغم من «عام قاتم من اليأس والدمار» منذ بدء الغزو الروسي لهذا البلد قبل سنة بالتمام. وقال ستولتنبرغ للصحافيين في […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المبادرة الصينية تتفاعل.. بوتين يمتدحها وزيلينسكي يعتزم مناقشتها مع شي جينبينغ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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