عشرات القتلى والجرحى في سقوط حافلة من منحدر شرقي الجزائر

2023/02/25 | 03:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحماية المدنية الجزائرية مصرع عشرة أشخاص على الأقل وإصابة 25 آخرين، الجمعة، إثر سقوط حافلتهم من منحدر بشمال شرقي البلاد.

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