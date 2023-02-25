مصادر لـCNN: الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن الصين تدرس تزويد روسيا بمسيرات

2023/02/25 | 03:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت 3 مصادر، لشبكة CNN، إن الاستخبارات الأمريكية تعتقد أن الصين تدرس إرسال طائرات بدون طيار (مسيرات) وذخيرة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا.

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