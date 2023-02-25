اعتقال منتقد بارز لسعيّد.. تونس تواصل حملتها ضد المعارضة

2023/02/25 | 04:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الشرطة التونسية، الجمعة، غازي الشواشي المنتقد البارز للرئيس قيس سعيد، وفقا لما ذكره نجله.

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