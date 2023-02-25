زيلينسكي يجيب على

2023/02/25 | 05:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن سؤالا حول كيفية تعامله هو وعائلته مع واقع الحرب كان "الأصعب" من بين جميع الأسئلة التي طُرحت عليه خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة.

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