لإطالة عمرك 5 سنوات.. اتبع هذه الطريقة في النوم

2023/02/25 | 05:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة حديثة أن اتباع خمس عادات في النوم قد تضيف لك خمس سنوات لمتوسط عمرك، وفق تقرير نشرته شبكة "سي أن أن".

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