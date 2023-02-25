بايدن: أوكرانيا لاتحتاج مقاتلات إف-16 الآن

2023/02/25 | 06:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من الدعوات العلنية المتكررة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، استبعد الرئيس الأميركي، جو بايدن، إرسال مقاتلات "إف 16" لكييف، في الوقت الحالي.

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