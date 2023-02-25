أمريكا تعلن مصادرة أصولا من داعمي غزو أوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

2023/02/25 | 06:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل الأمريكية مصادرتها، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عام واحد، أكثر من 500 مليون دولار من الممتلكات والأصول التابعة لأشخاص يدعمون الحكومة الروسية، وتهربوا من العقوبات الأمريكية.

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