ميزة في أيفون تسهّل

2023/02/25 | 07:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم التطور التكنولوجي الذي طرأ على الهواتف الخلوية الذكية، إلا أن بعض الخصائص، حتى وإن كانت مفيدة للمستهلك، إلا أنها قد تجعله عرضة للسرقة، وتعطي اللصوص إمكانية الوصول إلى معلوماتك وبياناتك.

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