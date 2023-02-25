2023/02/25 | 07:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية المختصة، مساء الجمعة، اعتقال عدد من الأشخاص الذين ظهروا في مقطع مصور يوثق شجارا جماعيا جرت أحداثه في العاصمة، الرياض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البحث جار عن مصور الفيديو.. شرطة الرياض تعتقل 6 أشخاص شاركوا في مشاجرة عنيفة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البحث جار عن مصور الفيديو.. شرطة الرياض تعتقل 6 أشخاص شاركوا في مشاجرة عنيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).